На Солнце произошли три вспышки предпоследнего уровня мощности

На фоне возобновления активности на Солнце произошли три вспышки уровня М. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Первые с 21 января сильные вспышки уровня M. Это события, непосредственно предшествующие высшему уровню X», — отметили ученые.

Вспышки зарегистрировали в интервале с 05:00 до 08:00 1 февраля. В ИКИ РАН подчеркнули, что Солнце должно было уйти в «глубокую депрессию» на месяц или больше: в последнюю неделю января на нем почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения значительно снизились по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности упал.

«Все это в целом укладывалось в картину полного отсутствия на Солнце энергии после очень сильного всплеска в середине января и связанного с этим длительного периода восстановления», — объяснили в ИКИ РАН.

По словам ученых, Солнце сменило гнев на милость совершенно неожиданно. Стремительный рост активности они связали с крупной группой пятен, которая стала быстро расти в последний день января в северо-восточной части солнечного диска.

«На этом фоне произошел взрывной рост темпа вспышек: 21 вспышка только за вчерашний день против семи накануне и всего двух вспышек за сутки 29 января», — добавили в ИКИ РАН.

Не исключено, что в ближайшее время на Солнце произойдут новые вспышки класса X. Земля ощутит на себе последствия активности примерно через двое суток.