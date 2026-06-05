Астрономы предупредили о новой волне магнитной бури уровня G1

Бушевавшая до 12:00 пятницы, 5 июня, магнитная буря уровня G2 вернется после полуночи и станет менее сильной. Это следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По данным ученых возмущение геомагнитного поля Земли началось около полуночи на уровне G1, достигло среднего пика G2 к 06:00 и пошло на спад к полудню.

В настоящее время магнитная буря утихла, но поле Земли остается неспокойным, и, по прогнозу, новое сильное возмущение уровня G1 начнется в полночь.

Об угрозе сильного геомагнитного шторма после столкновения облаков солнечной плазмы предупредил сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Он пояснил, что такой прогноз появился вечером в четверг, 4 июня. Ученый добавил, что это редкое явление на Солнце, которое приведет к геомагнитному шторму третьего уровня.