Экипаж 74-й экспедиции на МКС завершил полет и готовится к посадке

Возвращаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-28» с тремя членами экипажа приземлится в степях Казахстана 26 июля днем. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

На Землю вернутся участники 74-й длительной экспедиции на МКС: космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Отстыковка корабля от модуля «Рассвет» запланирована на 10:03 по московскому времени.

После перехода в автономный полет «Союз МС-28» включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Приземление ожидается в районе города Жезказган.

Экипаж стартовал с Байконура 27 ноября 2025 года. За время работы на станции космонавты провели множество научных исследований, а также совершили один выход в открытый космос.

Ранее к Международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль «Союз МС-29».