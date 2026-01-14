На Землю поступил загадочный 10-секундный инопланетный сигнал

Ученые зафиксировали 10-секундный световой сигнал на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли. Об этом сообщило издание The Daily Star .

Высокоэнергетический гамма-всплеск, получивший название GRB 250314A, зафиксировали сразу два спутника. Он длился около 10 секунд и произошел на краю Вселенной. Ученые не уверены в происхождении сигнала. По одной из версий, вспышка возникла при взрыве сверхновой звезды.

«За последние 50 лет было зарегистрировано лишь несколько гамма-всплесков за первый миллиард лет существования Вселенной. Это конкретное событие очень редкое и очень захватывающее», — сказал ведущий автор нового исследования сигнала из Университета Радбоуда в Нидерландах Эндрю Леван.

Вспышки сверхновых звезд могут привести к росту онкологических заболеваний на Земле, сообщил ранее старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин. По его подсчетам, они происходят раз в несколько столетий.