«Люди коротко живут». Человечество предупредили о риске рака из-за вспышек в космосе

Вспышки сверхновых звезд могут вызвать рак у жителей Земли, но это космическое явление — редкость. Об этом в беседе с 360.ru рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

«Любая радиация способствует раку. Любое облучение, искусственное или естественное, стимулирует раковые заболевания. Это же известно», — отметил специалист.

По его словам, подобным образом на организм влияет рентгеновский аппарат. Вспышки на Солнце происходят часто, для сверхновых звезд — это редкое явление, добавил ученый.

«На Солнце — часто, и для космонавтов они опасны. Сверхновые — крайне редко, раз в несколько столетий, на них не стоит обращать внимания», — подчеркнул Сурдин.

В скором времени ситуация не ухудшится, считает он.

«Она всегда была и будет такая, как сейчас. Звезды не меняются. Это люди коротко живут, а звезды одно и то же повторяют тысячами лет», — заключил астроном.

Испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла ранее заявил, что мощные вспышки на Солнце могут вернуть человечество в Средневековье, разрушив электросеть по всей Земле и оставив людей без света и гаджетов.