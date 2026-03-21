На Земле завершилась сильнейшая за два месяца магнитная буря

Самая мощная за последние два месяца магнитная буря закончилась. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале .

«Начавшаяся вчера поздним вечером магнитная буря, достигавшая на пике своей интенсивности уровня сильной, G3, завершилась после полудня», — написал он.

Сегодня вечером, в воскресенье и в первой половине понедельника геомагнитное поле будет нестабильным. Возможны слабые и кратковременные возмущения, которые могут достигнуть уровня слабой магнитной бури.

К Земле приблизилось еще одно облако плазмы, отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов, что впечатляет, если честно», — уточнили в пресс-службе.

На графике магнитных бурь сейчас затишье, но это может быть обманчиво.

Накануне в Подмосковье заметили интенсивное полярное сияние.