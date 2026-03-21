В Подмосковье заметили интенсивное полярное сияние

Синоптик Леус: на фоне магнитной бури в Подмосковье возникли полярные сияния

Поздним вечером 20 марта над Землей зафиксировали мощную магнитную бурю, которая сопровождалась полярными сияниями в небе Подмосковья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное явление можно было наблюдать в Московской, Владимирской и Смоленской областях.

«После полуночи интенсивность магнитной бури продолжила расти, и на планете произошла сильная магнитная буря уровня G3», — отметил специалист.

Он также опубликовал фотографии, на которых полярные сияния озарили небо над лесополосой и жилыми домами.

Ранее научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев предупредил россиян, что ближайшие дни станут последней возможностью полюбоваться необычными атмосферными явлениями. По его словам, активность Солнца уменьшается, поэтому полярных сияний станет намного меньше.