На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю
На Земле началась мощная магнитная буря, уровень которой приблизился к G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Причиной всплеска стала крупная корональная дыра: Земля вошла в ее зону действия в ночь на 15 сентября. Ожидалось умеренное возмущение геомагнитного поля, но реальная сила бури превысила все прогнозы.
По данным ученых, событие стало самым сильным за последние три месяца — аналогичные по масштабу всплески фиксировались 1–2 июня. Предполагается, что нестабильная геомагнитная обстановка сохранится четырех–шести суток, вплоть до конца недели.
Специалисты уточняют, что речь идет не о непрерывной буре: явление проявляется серией всплесков по несколько часов с периодами относительного затишья.
Ранее астроном Александр Киселев заявил, что магнитная буря, случившаяся в ночь на 10 сентября, могла отразиться на самочувствии людей.