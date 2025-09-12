Астроном Киселев рассказал, что внезапная магнитная буря могла отразиться на самочувствии людей

Астроном Александр Киселев в беседе с aif.ru заявил, что магнитная буря, случившаяся в ночь на 10 сентября и не входившая в прогнозы, могла отразиться на самочувствии людей.

Эксперт объяснил, что причиной явления стало формирование суббури. По его словам, чем выше класс G, тем сильнее влияние бури на метеозависимых людей, отметил сайт «Известия».

В этом случае был зарегистрирован класс G2. Во время подобных бурь часто возникают головные боли, мигрени, головокружения, скачки давления и учащенное сердцебиение, подчеркнул Киселев.

Ранее ученые спрогнозировали геомагнитную активность на выходные. За первые 10 дней сентября зарегистрировано три магнитные бури планетарного масштаба. Специалисты ИКИ РАН связали грядущую активность с крупной экваториальной корональной дырой, сообщил kp.ru.