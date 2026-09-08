На Земле началась первая магнитная буря осени

Первая магнитная буря сентября началась на Земле около 11:00 по московскому времени во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Пока геомагнитное возмущение остается слабым и соответствует первому уровню по пятибалльной шкале. Приход бури прогнозировали после того, как к Земле приблизилось плазменное облако, выброшенное Солнцем около трех суток назад.

По прогнозу ученых, геомагнитная обстановка может стабилизироваться не раньше чем через двое суток. В этот период сохраняется вероятность бурь второго уровня, а с меньшей вероятностью — третьего.

Плазма достигла планеты еще 7 сентября во второй половине дня и вызвала продолжительные геомагнитные возмущения. Они сохраняются около суток, а сегодня их интенсивность превысила порог магнитной бури.