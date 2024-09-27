На Земле Франца-Иосифа впервые обнаружили тихоходок

По его словам, тихоходок удалось найти в образце почвы с острова Земля Александры. Работу проводили микробиологи из Российского технического университета, которые исследовали бактериологическое население региона.

«В их пробах были обнаружены микроскопические организмы, размером примерно до одного миллиметра, известные как „водяные медведи“ или тихоходки. Их впервые обнаружили на ЗФИ, под микроскопом в пробе почвы увидели неспешно шагающую тихоходку», — рассказал Кирилов.

Размер тихоходки около миллиметра, они обитают в пресных водоемах, а также во влажных мхах и лишайниках. Эти существа известны своей невероятной устойчивостью к экстремальным условиям: они могут выживать в вакууме, кипятке и при температурах ниже -250 градусов. Более того, тихоходки способны восстановить жизненные функции после почти полного обезвоживания и воздействия радиации.

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