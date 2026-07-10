Беспилотник вертолетного типа «Одуванчик-3» может сохранять устойчивость под сильным ветровым потоком от вертолета Ми-8. Разработку продемонстрировали на международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо — 2026» в Казани, сообщил ТАСС .

Заместитель генерального директора по развитию компании АО «Атри» Руслан Ляпин объяснил, что главная особенность аппарата заключается в соосном расположении винтов. Благодаря только одной точке опоры у него появляются ветроустойчивость, а зависимость от ливневых осадков минимизируется.

«Мы заявляем ветровую нагрузку до 18 метров в секунду, но лабораторные испытания, которые мы проводили, позволили установить, что „Одуванчик“ сохраняет стабильность и при скорости ветра в 40 метров в секунду», — отметил Ляпин.

Беспилотник предназначается для комплексного мониторинга лесных массивов — с его помощь можно эффективно выявлять пожары и незаконную вырубку.

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