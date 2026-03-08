Число магнитных бурь на Земле снизится к 2030 году

Астрофизик Язев: пик активности Солнца завершится к 2030 году

По его словам, сейчас фаза активности звезды идет на спад.

«В 2030–2031 годах Солнце вступит в фазу минимума своей активности, которые характеризуются малым количеством пятен и вспышек. Соответственно, и количество магнитных бурь сойдет к минимуму», — объяснил специалист.

Он добавил, что ученые точно определили, что из-за вспышек на Солнце нарушается радиосвязь на коротких волнах.

Астрофизик назвал влияние магнитных бурь на здоровье человека преувеличенным, так как ни одно исследование не доказало воздействие магнитных бурь на живые организмы.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что до конца 2026 года на Солнце может произойти 5-10 вспышек класса Х.