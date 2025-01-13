Ura.ru: корональная дыра на Солнце может привести к магнитным бурям средней силы

Сергей Богачев, возглавляющий Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и физики Федерального научного центра имени Сергея Кириллима и Ивана Шафараевича (ИКИФ РАН), сообщил Ura.ru о гигантской корональной дыре на Солнце, которая охватывает около четверти его поверхности. Такая аномалия, по его словам, может привести к возникновению магнитных бурь умеренной интенсивности.
Специалист пояснил, что корональные дыры представляют собой визуальный индикатор происходящей на Солнце активности. Они образуются в результате сложных магнитных процессов, происходящих на поверхности звезды.
Богачев также уточнил, что в ближайшее время ожидается зеленый уровень геомагнитной активности, и серьезных возмущений в атмосфере Земли не предвидится. Однако ближе к концу недели ситуация может измениться, и людям стоит быть готовыми к возможным изменениям в погодных условиях, связанным с магнитными бурями.
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