На Солнце зафиксировали первую за три недели сильную вспышку

На Солнце произошла первая за три недели сильная вспышка класса М

Первая за три недели сильная вспышка класса М произошла на Солнце 13 марта. Об этом в телеграм-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Максимум излучения достигла в 12:55 по московскому времени. Продолжительность составила около 20 минут», — заявили ученые.

В лаборатории добавили, что в прошлый раз вспышку такого уровня регистрировали еще 25 февраля после глубокого провала активности продолжительностью в месяц.

«Положение центра вспышки на краю Солнца исключает влияние на Землю», — подчеркнули в пресс-службе.

Также ученые не нашли признаков, что Солнце после вспышки выйдет из локального минимума. Они считают, что взрыв носил случайный и единичный характер.

Ранее в XRAS предупреждали о магнитной буре, которая накроет Землю к вечеру 13 марта, но без сильных геомагнитных возмущений.