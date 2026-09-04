На Солнце зафиксировали множественные выбросы плазмы

На Солнце произошла резкая активизация, сопровождающаяся множественными выбросами плазмы в космос. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН .

Выбросы наблюдаются на левом, восточном краю Солнца. По предварительным данным ученых, источники взрывов находятся на обратной стороне звезды и пока не видны с Земли. Поэтому точной информации о происходящих там процессах пока нет.

При нынешнем расположении источников выброшенное солнечное вещество не может достичь Земли, поэтому непосредственной угрозы для планеты сейчас нет.

«Для формирования рисков для планеты активность должна продержаться еще четыре-пять суток», — отметили специалисты.

За это время активные области должны выйти на видимую с Земли сторону Солнца и приблизиться к линии Солнце — Земля.

Первые данные о масштабах происходящего ученые рассчитывают получить примерно через один-два дня.

Ранее, в августе на Солнце зафиксировали резкий скачок в текущем всплеске активности — самую сильную вспышку уровня М7.0 с очевидным выбросом плазмы в космос.