На Солнце за день зафиксировали пять сильных вспышек класса М

На Солнце зафиксировали пятую за день вспышку класса М. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

«Двадцать третьего апреля в 20:08 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N16W65) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 14 минут», — уточнили в институте.

До этого произошли четыре вспышки предпоследнего класса — М1.2, М4.3 и еще две М1.7. Минимальный класс — А, за которым следуют B, C, M и X.

Солнечные вспышки отличаются по мощности рентгеновского излучения. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, а также провоцировать геомагнитные возмущения.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали о завершении магнитных бурь на Земле, которые начались 18 апреля. При этом ученые уточнили, что несмотря на это апрель все равно останется нестабильным месяцем.