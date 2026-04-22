На Земле завершились магнитные бури

В ИКИ РАН сообщили о завершении магнитных бурь на Земле

Начавшиеся 18 апреля магнитные бури на Земле полностью завершились. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Магнитные бури закончились. Сохраняется умеренно повышенная скорость солнечного ветра, но температура, магнитное поле и плотность полностью пришли в норму», — заявили ученые.

В лаборатории добавили, что апрель все равно останется нестабильным месяцем. На Солнце зафиксировали два сильных и один средний геомагнитный всплеск.

«Следующий всплеск с выходом на бури ожидается 29–30 апреля. До этого будет зеленая полоса», — заключили в пресс-службе.

Примерно на 23:00 по московскому времени в среду придется пик звездопада Лириды. При идеально чистом небе вдали от города можно увидеть до 20 падающих звезд в час. Астрономическое явление продлится до восхода солнца всю ночь.