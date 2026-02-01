На Солнце могут произойти мощные вспышки класса X

ИКИ РАН: в ближайшие сутки на Солнце могут произойти вспышки класса X

Ученые зафиксировали формирование новой крупной активной области на Солнце. В течение суток могут произойти вспышки высочайшего класса Х, сообщила в телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На северо-восточном краю светила, где с утра еще почти не было пятен, наблюдается стремительное формирование новой крупной активной области», — уточнили в лаборатории.

Ученые отметили, что на этом фоне с утра поток рентгеновского излучения от Солнца увеличился примерно на 500%, приблизившись к порогу M-класса. Именно такие вспышки способны вызывать сильные магнитные бури на Земле.

Ранее в соцсетях опубликовали кадры с редким атмосферным явлением, когда на небе были видны сразу три луны над Москвой и Подмосковьем.