17 октября 2025 20:06 Готовьтесь к худшему: Земля попадет под воздействие корональной дыры

К Земле приближается поток солнечного ветра из-за расширения корональной дыры, существующей на Солнце уже четыре месяца. После снижения вспышечной активности этот фактор станет ключевым для геомагнитной обстановки в ближайшие двое суток. Рассказываем, чего ждать и к чему готовиться.

В эти выходные магнитосфера Земли окажется под влиянием корональной дыры, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. «На фоне разыгравшейся вспышечной активности Солнца данная дыра в течение всей недели рассматривалась как второстепенный объект. Но теперь, когда всплеск активности явно пошел на спад, скорее всего, именно этот второстепенный фактор будет доминировать следующие двое суток», — отметили ученые.

Фото: National Aeronautics & Space Adm/ASTC000143

Что такое корональные дыры? Корональные дыры — одни из самых долговечных образований на Солнце. Полный оборот вокруг оси Солнце совершает примерно за 27 дней, поэтому корональные дыры возвращаются к Земле примерно через месяц. Анализ архивных снимков выявил, что признаки формирования дыры появились еще летом, в июле и августе. К сентябрю, когда дыра стала заметной на диске, она находилась значительно выше экватора, и поток плазмы, исходящий из нее, миновал Землю.

На этот раз, как видно, дыра сильно расширилась вниз, и планету теперь впервые заденет. Вероятность этого тем более велика, что пару часов назад зарегистрирован заметный рост плотности плазмы в окрестностях Земли, что обычно предшествует приходу основного быстрого потока солнечного ветра. Последний, соответственно, должен добраться до орбиты Земли в течение суток. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований

Корональная дыра на Солнце: чего ждать россиянам в выходные Метеозависимым людям не стоит беспокоиться. Корональная дыра, хоть и выросла, остается среднего размера. Ее влияние на Землю будет слабым или умеренным. Событие гораздо больше привлекает любителей астрономии, мечтающих увидеть полярные сияния. В условиях снижения солнечной активности именно выброс из корональной дыры может стать ключевым фактором, способным вызвать яркое полярное сияние в высоких широтах. «Тем же, кто на фоне роста числа вспышек готовился на выходных к наблюдениям полярных сияний, это дает некоторую надежду, что такая возможность все же предоставится», — отметили специалисты.