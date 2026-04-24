На Солнце произошла сильнейшая за 2,5 месяца вспышка

В ночь на 24 апреля на Солнце произошла вспышка высшего балла X2,5. Она стала самой мощной за 2,5 месяца, сообщила в телеграм-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Происходящий рост активности на Солнце преодолел порог вспышек высшего уровня. В 04:07 по Москве произошла вспышка X2,5», — заявили ученые.

В прошлый раз возмущения такого уровня фиксировали еще 4 февраля. В лаборатории отмечали, что она стала частью мощной серии солнечных событий, одной из самых сильных в XXI веке.

Ученые уточнили, что вспышка, скорее всего, не дойдет до Земли полностью.

«Точный вывод можно сделать по результатам математического моделирования в течение дня. В любом случае фронтальные удары исключены, и возможно касание планеты краем плазменного облака», — заключили в ИКИ РАН.

Днем ранее на Солнце зафиксировали мощную двойную вспышку уровня М.