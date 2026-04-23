На Солнце произошла мощная двойная вспышка

На Солнце произошла первая после двухнедельного перерыва вспышка уровня M. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Точный балл явления составил M1.65. Последний раз событие такого класса наблюдали 9 апреля.

«Вспышка, судя по всему, была двойной. <…> Можно разглядеть синхронный взрыв в расположенной слева яркой области, отделенной от первой расстоянием около миллиона километров», — уточнили в Лаборатории.

Специалисты добавили, что левая область продолжает демонстрировать быстрый рост и уже завтра, 24 апреля, это может создать проблемы для Земли: возможны фронтальные удары по планете.

