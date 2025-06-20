На Солнце произошла мощная вспышка

Третья по мощности вспышка этого года произошла на Солнце. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Активная солнечная область № 4114, которая была основным источником новостей о событиях на Солнце на текущей неделе, произвела ночью очередной, самый крупный в июньском всплеске активности взрыв», — рассказали специалисты.

Явление по силе уступило лишь вспышкам, которые произошли 23 февраля и 14 мая. При этом воздействие на Землю ученые практически исключили.

Космические аппараты не исключили приход к Земле тяжелых заряженных частиц после вспышки. Более подробный анализ математических моделей проведут позже.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия собирается доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности.