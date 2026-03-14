Первая мощная магнитная буря весны разбушевалась на Земле

На Земле началась первая сильная магнитная буря весны. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце», — отметили в пресс-службе лаборатории.

Буря держится уже девять часов, но ее интенсивность остается стабильной — на уровне G1.7.

Скорость солнечного ветра сейчас составляет около 700 километров в секунду, что вдвое превышает обычные значения в 300-400 километров в секунду. Признаков ослабления пока не наблюдается.

Из-за этого геомагнитные возмущения, которые изначально прогнозировались на два-три дня, будут продолжаться. Однако есть признаки временного перерыва. Возможно, в ближайшие часы ситуация стабилизируется.

В лаборатории напомнили, что бури такого уровня могут влиять на энергетические системы и распространение радиоволн в высоких широтах. В средних и южных регионах страны воздействие незначительное.

Это уже вторая магнитная буря за март, но первая по-настоящему значимая. Предыдущая произошла на прошлой неделе и была слабой.

Ранее на Солнце зафиксировали первую за три недели сильную вспышку. Ее продолжительность составила около 20 минут. По мнению ученых, взрыв носил случайный и единичный характер.