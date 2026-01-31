«Три луны» появились над Подмосковьем ночью 31 января

В ночь на 31 января жители Москвы и Московской области могли увидеть редкое атмосферное явление. В небе появились сразу «три луны», кадры появились в социальных сетях.

Речь идет об эффекте парселена, когда свет от луны преломляется высоко в атмосфере в плоских кристаллах льда, создавая иллюзию нескольких лунных дисков.

Днем в субботу может повториться так называемый паргелий, когда на небе одновременно появятся «три солнца». Синоптик Татьяна Позднякова объясняла, что при высокой влажности и сильном похолодании в атмосфере образуются мелкие кристаллы льда, через которые преломляется солнечный свет.

В такие моменты при закате или восходе можно увидеть два или даже три светила одновременно. Подобные эффекты напрямую связаны с особенностями состояния воздуха при экстремально низких температурах и не считаются чем-то аномальным.