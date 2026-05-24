Роскосмос показал, как выглядит северное сияние с орбиты Земли

Северное сияние и сверкающие молнии: Роскосмос показал Землю из космоса. Кадры опубликовали в канале ведомства в мессенджере «Макс» .

«Устали за рабочую неделю? Расслабьтесь, любуясь полярным сиянием. <…> Земля, окутанная свечением полярного сияния, и мерцающие молнии, заметные даже из космоса», — отметили в Роскосмосе.

Кудь-Сверчков ведет свой канал в Telegram, где публикует интересные факты о жизни на МКС и не только. В преддверии очередного выхода в открытый космос, который запланирован на 27 мая, космонавт рассказал о новой аппаратуре проекта «Солнце — Терагерц».

Космонавтам Роскосмоса Сергею Кудь-Сверчкову и Сергею Микаеву предстоит масштабная работа в открытом космосе: установка нового оборудования и возвращение результатов уникальных экспериментов. Выход назначен на 17:15 по московскому времени.