На Марсе нашли условия для появления рассолов

Ученый из университета Арканзаса Винсент Шеврье, который более двух десятилетий изучает Марс, пришел к выводу, что на поверхности планеты могут временно образовываться соленые растворы. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» .

В исследовании были использованы данные метеодатчиков аппарата «Викинг-2», который в 1976 году впервые обнаружил образование инея на Марсе. Сопоставление этой информации с компьютерным моделированием показало, что в конце марсианской зимы и в начале весны лед может переходить в жидкое состояние дважды в сутки — утром и вечером — при температурах ниже -75 градусов. В таких условиях возможно образование рассолов.

Ключевым фактором этого процесса являются перхлораты — соли с низкой температурой замерзания. Раствор перхлората кальция, например, остается жидким даже при -75 градусах, тогда как в экваториальных районах Марса средняя температура составляет около -50 градусов.

Ученые отмечают, что объем подобной жидкости крайне мал: содержание перхлората кальция в грунте не превышает одного процента, а слой инея представляет собой тонкую пленку толщиной менее миллиметра. Речь идет не о потоках или озерах, а лишь о незначительных количествах воды.

Работа Шеврье указывает на конкретные периоды и регионы, где, вероятно, образуются рассолы. Исследователь считает, что будущие миссии должны быть оснащены датчиками влажности и приборами для химического анализа. Это позволит фиксировать такие процессы и оценивать их продолжительность.

Новый способ поиска воды на Марсе предлагает сосредоточиться на поздней зиме, ранней весне и районах, где часто образуется иней. Этот метод увеличивает шансы на получение точных данных и может стать основой для планирования будущих миссий, сообщает научный журнал Communications Earth and Environment.

Ранее марсоход Curiosity совершил сенсационное открытие, обнаружив в расколотом марсианском камне желтые кристаллы серы. Научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада оценил значение этой находки как «найти оазис в пустыне».