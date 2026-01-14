Science X: Марс оказывает большее влияние на климат Земли, чем предполагалось

Новое исследование показало, что гравитация Марса влияет на климатические циклы Земли, определяющие ледниковые эпохи. Об этом сообщил новостной портал Science X .

Профессор планетарной астрофизики Калифорнийского университета в Риверсайде Стивен Кейн изначально сомневался в значимости влияния Марса на климат Земли. Однако проведенное им компьютерное моделирование поведения Солнечной системы выявило, что Марс влияет на два из трех основных циклов Миланковича, определяющих изменение формы земной орбиты и распределение солнечного света на поверхности планеты, написали «Известия».

Ученый выяснил, что при исключении Марса из расчетов эти циклы полностью исчезают. «Чем ближе планета к Солнцу, тем сильнее на нее влияет гравитация Солнца. Поскольку Марс находится дальше от Солнца, он оказывает на Землю большее гравитационное воздействие, чем если бы он был ближе», — пояснил специалист.

Также выяснилось, что масса Марса влияет на скорость изменения наклона земной оси. По мере увеличения массы Марса в моделях скорость изменения наклона Земли снижалась, создавая стабилизирующий эффект.

Результаты исследования показали, что даже небольшие внешние планеты в других звездных системах могут незаметно влиять на климат и стабильность потенциально обитаемых миров.