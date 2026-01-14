Science X: Марс оказывает большее влияние на климат Земли, чем предполагалось
Новое исследование показало, что гравитация Марса влияет на климатические циклы Земли, определяющие ледниковые эпохи. Об этом сообщил новостной портал Science X.
Профессор планетарной астрофизики Калифорнийского университета в Риверсайде Стивен Кейн изначально сомневался в значимости влияния Марса на климат Земли. Однако проведенное им компьютерное моделирование поведения Солнечной системы выявило, что Марс влияет на два из трех основных циклов Миланковича, определяющих изменение формы земной орбиты и распределение солнечного света на поверхности планеты, написали «Известия».
Ученый выяснил, что при исключении Марса из расчетов эти циклы полностью исчезают. «Чем ближе планета к Солнцу, тем сильнее на нее влияет гравитация Солнца. Поскольку Марс находится дальше от Солнца, он оказывает на Землю большее гравитационное воздействие, чем если бы он был ближе», — пояснил специалист.
Также выяснилось, что масса Марса влияет на скорость изменения наклона земной оси. По мере увеличения массы Марса в моделях скорость изменения наклона Земли снижалась, создавая стабилизирующий эффект.
Результаты исследования показали, что даже небольшие внешние планеты в других звездных системах могут незаметно влиять на климат и стабильность потенциально обитаемых миров.