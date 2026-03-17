На астероиде Рюгу обнаружили полный набор ключевых молекул для земной жизни

На астероиде Рюгу нашли полный набор ключевых молекул, из которых состоят ДНК и РНК. Это пять нуклеобаз — основных «букв» генетического кода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Группа ученых во главе с биогеохимиком Тошики Коги исследовала образцы с астероида Рюгу, доставленные японской миссией Hayabusa2. В двух из них они нашли все пять нуклеобаз: аденин, цитозин, гуанин, тимин и урацил. Эти молекулы — основа генетического материала всех живущих на Земле организмов.

Ранее полный набор таких соединений обнаружили в образцах астероида Бенну, которые доставила миссия OSIRIS-REx. Теперь специалисты получили второй независимый пример того, что углеродистые астероиды содержат все компоненты для создания генетических молекул.

