Как с цепи сорвался. В космосе нашли самый быстровращающийся астероид

Астрономы обнаружили один из самых необычных астероидов за всю историю наблюдений. Засечь космический объект помогла крупнейшая в мире цифровая камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей. Подробности — в материале 360.ru.

Астероид обнаружила чилийская обсерватория имени Веры Рубин. Примерный диаметр бороздящей космос находки составил полмили, что больше восьми футбольных полей, если сравнивать по длине. Скорость объекта оказалась самой высокой среди когда-либо зарегистрированных — он совершает полный оборот всего за 1,88 минуты.

По данным Popular Science , благодаря открытию ученые смогут лучше изучить другие объекты, связанные с эволюцией Солнечной системы.

Специалисты присвоили ему название 2025 MN45. В первую очередь внимание астрономов привлекли размеры и невероятная скорость вращения астероида, которые заставили по-новому взглянуть на внутреннее устройство подобных космических тел.

Такие результаты ввели астрономов в замешательство, потому что крупные астероиды вращаются гораздо медленнее. Этот показатель напрямую связан с происхождением и внутренней структурой объекта. Большинство таких тел называют «сваями щебня», то есть скоплениями обломков, которые удерживаются вместе за счет гравитации.

Что известно об астероиде

По расчетам специалистов, все астероиды, делающие оборот быстрее, чем за 2,2 часа, должны обладать огромной прочностью. Исследовав MN45, ученые решили, что он состоит из плотного и цельного материала, сравнимого с твердой горной породой.

«Очевидно, что этот астероид должен быть сделан из вещества с очень высокой прочностью, чтобы сохранять целостность при таком вращении», — отметила ведущий автор исследования, астроном NSF NOIRLab Сара Гринстрит.