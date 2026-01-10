Как с цепи сорвался. В космосе нашли самый быстровращающийся астероид
Астрономы обнаружили один из самых необычных астероидов за всю историю наблюдений. Засечь космический объект помогла крупнейшая в мире цифровая камера LSST с разрешением 3200 мегапикселей. Подробности — в материале 360.ru.
Космическая загадка
Специалисты присвоили ему название 2025 MN45. В первую очередь внимание астрономов привлекли размеры и невероятная скорость вращения астероида, которые заставили по-новому взглянуть на внутреннее устройство подобных космических тел.
По данным Popular Science, благодаря открытию ученые смогут лучше изучить другие объекты, связанные с эволюцией Солнечной системы.
Астероид обнаружила чилийская обсерватория имени Веры Рубин. Примерный диаметр бороздящей космос находки составил полмили, что больше восьми футбольных полей, если сравнивать по длине. Скорость объекта оказалась самой высокой среди когда-либо зарегистрированных — он совершает полный оборот всего за 1,88 минуты.
Такие результаты ввели астрономов в замешательство, потому что крупные астероиды вращаются гораздо медленнее. Этот показатель напрямую связан с происхождением и внутренней структурой объекта. Большинство таких тел называют «сваями щебня», то есть скоплениями обломков, которые удерживаются вместе за счет гравитации.
Что известно об астероиде
По расчетам специалистов, все астероиды, делающие оборот быстрее, чем за 2,2 часа, должны обладать огромной прочностью. Исследовав MN45, ученые решили, что он состоит из плотного и цельного материала, сравнимого с твердой горной породой.
«Очевидно, что этот астероид должен быть сделан из вещества с очень высокой прочностью, чтобы сохранять целостность при таком вращении», — отметила ведущий автор исследования, астроном NSF NOIRLab Сара Гринстрит.
Сделать такое важное открытие помог не только профессионализм ученых, но и передовое оборудование обсерватории Rubin NSF-DOE в Чили. Благодаря ему астрономы надеются разыскать и другие необычные космические объекты, проливающие свет на устройство Вселенной.
Обсерватория планирует в течение 10 лет сканировать небо, фотографируя его каждые 40 секунд. Это поможет ученым создать детальную «замедленную съемку» Вселенной.
Программный директор NSF по исследовательской инфраструктуре Лука Рицци не исключил, что обсерватория «будет находить объекты, о существовании которых раньше никто даже не догадывался».