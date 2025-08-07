Москвичей призвали готовиться к жаре за +40

Аномальная жара до +45 градусов может обрушиться на Москву в ближайшие годы. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов на радиостанции «Говорит Москва» .

«Я каждый год опасаюсь, что у нас может быть повторение того, что было в 2010 году, но только в более выраженной форме», — сказал специалист.

Он напомнил, что 15 лет назад столбики термометров достигали +40 градусов, но в обозримом будущем воздух начнет прогреваться еще сильнее. При такой погоде россияне могут не увидеть осадков около двух месяцев, предупредил ученый.

К новым климатическим реалиям нужно готовиться, в том числе делать просеки в лесах и заниматься бывшими участками с торфом.

Ученые забили тревогу из-за негативного влияния жары на человека. В таких условиях усугубляются неврологические проблемы и возникает депрессия.