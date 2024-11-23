Мощнейший удар из космоса достиг Земли

В Британии астрономы зарегистрировали одну из самых мощных в истории наблюдений ударных звуковых волн, доходящих до Земли из космоса, вызванную столкновением пяти галактик. Исследование опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Астрономы сообщили, что столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана. Она находится на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли.

Одна из галактик, NGC 7318b, врезалась в четыре других на скорости 3,2 миллиона километров в час, создав очень мощный удар фронт. По словам ученых, похожий на «звуковой удар реактивного истребителя».

Это событие прокомментировала Live Science астрофизик из британского Университета Хартфордшира Марина Арнаудова, которая назвала группу галактик огромным межгалактическим мусорным полем.

«„Новый нарушитель“ NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования», — объяснила она.

Ранее британская писательница Саманта Харви получила за свой роман «На орбите» Букеровскую премию.