Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Вспышка высшего балла X произошла на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно графику, активность вспышки зафиксировали в 20:15 по московскому времени.

«Область находится примерно под углом 55-60 градусов от направления на Землю. <…> Такое удаление считается относительно безопасным», — отметили в сообщении.

В лаборатории добавили, что пока по выбросу нет никакой дополнительной информации.

Ранее ученые предупредили, что в выходные спокойную геомагнитную обстановку на Солнце сменил рост вспышечной активности. Геомагнитные возмущения прогнозировали с 3 ноября, предупредив, что они могут привести к возникновению новых вспышек, которые будут постепенно усиливаться.