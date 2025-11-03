Астрономы заявили о росте активности вспышек на Солнце после затишья

Спокойную геомагнитную обстановку на Солнце в минувшие выходные сменил рост вспышечной активности. Об этом в своем прогнозе сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые подчеркнули, что эпизодические геомагнитные возмущения на Солнце начнутся в понедельник, 3 ноября, и приведут к возникновению новых вспышек, которые будут усиливаться в ближайшие дни.

«Возможны эпизодические геомагнитные возмущения. <…> Ожидается дальнейший рост вспышечной активности», — заявили в пресс-службе.

В лаборатории добавили, что за минувшие сутки ученые наблюдали спокойную геомагнитную обстановку, а активность вспышек не превышала умеренного уровня.

По последним данным, за последние часы на Солнце произошла самая сильная с конца ноября вспышка уровня M5.0.

В результате произошел крупный выброс горящей массы, направление которого пока неизвестно.

В лаборатории пояснили, что угрозы для Земли пока не видят, так как центр активности звезды отклонен от нашей планеты.

В конце прошлой недели руководитель Лаборатории солнечной активности РАН Сергей Богачев заявил, что за последние дни на обращенной к Земле стороне звезды не произошло ни одной вспышки.

Он подчеркнул, что это может означать как накопление энергии для мощного выброса, так и начало снижения активности.