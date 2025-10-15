Мощная вспышка произошла на Солнце

Вторая по мощности за последние четыре месяца вспышка произошла на Солнце. В течения дня возможны события максимального балла Х. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца», — отметили исследователи.

Сейчас на Солнце фиксируется значительное усиление активности, которое прогнозировалось ранее. Так, 15 октября не исключен пик солнечных вспышек.

Фоновое излучение непрерывно растет и приближается у уровню М — звезда формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек.

Накануне на Солнце произошел крупный выброс протуберанца — горячего образования из раскаленных газов.