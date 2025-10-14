Один из самых крупных протуберанцев, возникших в этом году, оторвался от Солнца

Крупный выброс протуберанца произошел на Солнце в ночь на 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Одной головной болью меньше. Сегодня, скорее всего, был последний день, когда про это можно было сказать: просто красиво», — отметили ученые.

Солнце выбросило огромный протуберанец между 02:00 и 04:00 по Москве. Последние несколько дней он находился на восточном краю звезды. Все это время медленно смещался в сторону Земли.

Поскольку Солнце вращается слева направо, объекты в его восточном полушарии непрерывно движутся к центру диска. Через шесть-семь дней они оказываются прямо напротив Земли.

«Протуберанцы такого размера всегда выбрасываются Солнцем в космос, так как это единственный способ для звезды избавиться от структуры такого размера. Завтра, по подсчетам, плазменное волокно должно выйти в положение, с которого после отрыва ударило бы по планете краем, а если бы смогло удержаться на Солнце до пятницы, то произошел бы уже прямой удар по Земле», — пояснили в лаборатории.

Последствия подобного явления уже видели в этом году. Четыре с половиной месяца назад, 1 июня, выброс крупного протуберанца с Солнца вызвал магнитные бури уровня G4, которые длились около четырех суток.

По данным с коронографов, плазменное волокно по состоянию на настоящий момент должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 миллионов километров. Траектория его пройдет точно между планетами Меркурий и Земля, ни одна из которых, судя по всему, в итоге задета не будет.

«Хороший тайминг, трудно отрицать», — подчеркнули специалисты.

Протуберанец — горячее образование на поверхности Солнца из раскаленных газов, которое выглядит как светящийся выступ на краю звезды.

Ранее на Солнце заметили самую яркую вспышку с конца июня. Событие произошло на фоне резкого усиления активности звезды, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров.