Климатолог Зайцева назвала глупостью предположение о попадании плазмы с Солнца на Землю | 360°

Наука 03 мая 2024, 16:06 Климатолог Зайцева назвала глупостью предположение о попадании плазмы с Солнца на Землю

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На Солнце произошла крупная вспышка, спровоцировавшая магнитную бурю, однако никакого риска попадания плазмы на Землю нет. Об этом «Ридусу» рассказала климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.

Она назвала подобные предположения глупостью. Эксперт подчеркнула, что подобное развитие событий совершенно невозможно.

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«Я по-русски объясняю, что это глупость невероятная, никакая плазма от Солнца до земли не долетит», — подчеркнула Зайцева.

Она добавила, что выброс плазмы в космос действительно был, однако направление ее движения пока не известно. Но, по какой траектории она бы ни отправилась, до Земли не долетит.

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