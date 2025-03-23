Мощная магнитная буря обрушится на Землю 23 марта

На Солнце произошла вспышка, которая направила облако плазмы от протуберанца к Земле. Из-за этого ожидаются магнитные бури, сообщил РИА «Новости» руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Геомагнитные колебания могут начаться уже утром 23 марта. Солнце выбросило облако плазмы 21 марта около 19:00 по московскому времени из0за вспышки уровня М1.2. Несмотря на средний балл события, измерения показали исключительно высокую скорость и массу выброса. В этом году такие параметры наблюдаются впервые.

«Судя по всему, вспышка вывела из равновесия находившийся рядом крупный протуберанец, который и был выброшен к Земле», — добавил ученый.

По его словам, магнитные бури достигнут уровня G3.

Из-за геомагнитных колебаний могут обостриться недуги. Метеозависимым людям в такие периоды нужно спать не менее восьми часов и больше гулять.