Мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 марта

Магнитная буря, спровоцированная плазменным облаком от вспышки М2.8, вероятно, достигнет Земли утром в четверг. Расчетная сила бури в пике — от G2 до G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Средняя расчетная скорость выброшенного к Земле плазменного облака составляет около 670 километров в секунду. На транзит от Солнца до Земли плазме потребуется чуть больше 60 часов», — написали в телеграм-канале лаборатории.

Буря ожидается 19 марта в диапазоне от 04:00 до 06:00.

Ее сила в пике достигнет уровня G2-G3. Буря будет короткой, около 10 часов.

«Откровенно говоря, скорость выброса все еще кажется несколько заниженной, но уже не настолько, чтобы спорить на что-то серьезное. На этот раз машина сдалась без боя», — резюмировали ученые.

Солнце достигло пика своей активности в 11-летнем цикле. Количество магнитных бурь и солнечных пятен уменьшается, рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Язев.