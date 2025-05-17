Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

В ночь на 17 мая на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН.

Kp-индекс равнялся 6,33 балла и соответствовал уровню магнитной бури класса G2.3. К утру магнитосфера успокоилась. Вероятность возмущений регистрируется на уровне Kp = 2.

Продолжительность периода, во время которого будет наблюдаться нестабильность геомагнитного поля, может достигать четырех-пяти дней.

Накануне астрофизики предупреждали о риске магнитных бурь из-за крупной корональной дыры на Солнце.

«Заметные изменения в геомагнитной обстановке ожидаются, начиная с субботы и воскресенья, в связи с сильным ростом скорости солнечного ветра», — заявляли ученые.

Несколько дней назад сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил о выбросе плазмы на Солнце. Обычно это провоцирует магнитные бури на Земле и полярные сияния.