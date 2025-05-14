Ученый Эйсмонт предупредил о выбросе плазмы на Солнце
На Солнце произошел выброс плазмы, заявил ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с RT.
Как пояснил ученый, если плазма достигнет Земли, то могут образоваться магнитные бури и появиться полярные сияния даже на низких широтах.
«Все зависит от мощности выброса и от его направления. Если мощный выброс, то за сутки он доберется до Земли, если не очень мощный — за трое суток», — добавил эксперт.
По его словам, есть вероятность промаха выброса плазмы, ведь в данных прогнозах нередко встречаются ошибки.