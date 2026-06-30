Миколог Комиссаров предсказал рост количества грибов в лесах Подмосковья

Кандидат биологических наук и сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Комиссаров в разговоре с РИАМО сообщил, что в Московской области может начаться грибной бум из-за обильных дождей.

Миколог подчеркнул, что для урожая грибов благоприятны дожди и температура от +15 до +25 градусов. В текущем сезоне в столичном регионе могут появиться разные виды грибов, отметил RT.

По словам Комиссарова, грибники смогут найти летние и осенние опята, лисички, маслята, подберезовики и подосиновики. Кроме того, в лесах могут встречаться белые грибы и белые трюфели.