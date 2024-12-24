Метеозависимым приготовиться. Магнитная буря накроет Землю 25 декабря

На Земле 25 декабря из-за вспышки на Солнце произойдет магнитная буря. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По прогнозам, выброс корональной массы, связанный с этой солнечной вспышкой, достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря, и после 15:00 по московскому времени станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня, класса G1-G2», — уточнил синоптик.

Леус отметил, что колебания на нашей планете будут продолжаться от восьми до десяти часов. Проживающие в более высоких широтах люди, вероятно, смогут в этот день стать свидетелями полярного сияния.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» 17 декабря сообщал о магнитной буре класса G1 на Земле и уточнял, что колебания такого класса считаются слабыми.