Метеозависимым приготовиться. Магнитная буря накроет Землю 25 декабря
Синоптик Леус предупредил о магнитной буре в среду
На Земле 25 декабря из-за вспышки на Солнце произойдет магнитная буря. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«По прогнозам, выброс корональной массы, связанный с этой солнечной вспышкой, достигнет Земли во второй половине дня 25 декабря, и после 15:00 по московскому времени станет причиной магнитной бури слабого или среднего уровня, класса G1-G2», — уточнил синоптик.
Леус отметил, что колебания на нашей планете будут продолжаться от восьми до десяти часов. Проживающие в более высоких широтах люди, вероятно, смогут в этот день стать свидетелями полярного сияния.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» 17 декабря сообщал о магнитной буре класса G1 на Земле и уточнял, что колебания такого класса считаются слабыми.