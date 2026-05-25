Медведев: ученые в России вышли на передовые рубежи в ядерной и квантовой сферах

Российские специалисты достигли передовых рубежей в ряде областей, включая ядерные и квантовые технологии. Об этом заявил председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с РИА «Новости» .

«Мы не просто сохранили исследовательский потенциал, но и вышли на передовые рубежи по целому ряду важных направлений», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, смогли ли российские специалисты добиться больших успехов, несмотря на введенные в последние годы санкции и ограничения.

В качестве примеров Медведев привел российские установки класса «мегасайенс» — коллайдер NICA в Дубне, дающий возможность изучить устройство материи в первые мгновения после Большого взрыва, а также Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), не имеющий мировых аналогов по яркости излучения.

Еще зампред Совбеза назвал Россию бесспорным мировым лидером в сфере ядерных технологий, а проект «Прорыв», направленный на создание замкнутого ядерного топливного цикла, по его словам, представляет собой безотходную и безопасную энергетику будущего.

Отечественные ученые разработали новейшие радиофармпрепараты для терапии самых онкозаболеваний, которые уже сегодня помогают спасать жизни пациентов. Другой областью лидерства, по словам Медведева, стали квантовые технологии, а также создание новых материалов.

Он отметил, что попытки изолировать Россию в научно-технической сфере породили определенные трудности, но в конечном счете ограничения послужили мощным катализатором для дальнейшего прогресса.

«Российская наука сейчас доказывает свой высочайший класс и способность решать амбициозные задачи — как фундаментального, так и прикладного характера», — объяснил Медведев.

Также он заявил, что Украина хотела устрашить российских ученых, взяв в заложники археолога Александра Бутягина.