Медведев назвал дело Бутягина украинской акцией устрашения ученых

«Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники — это, можно сказать, „фирменный стиль“ наших врагов. Мы в этом, к сожалению, уже успели убедиться», — отметил он.

По его словам, Россия сейчас уделяет повышенное внимание безопасности своих граждан. Медведев добавил, что важно не только защитить ученых, но и не ограничивать их работу «золотой клеткой».

Также политик уточнил, что акции устрашения против россиян обречены на провал, так как государство в состоянии защитить своих граждан.

Бутягина задержали в 2025 году в Польше по запросу Украины. Археологу вменили незаконные раскопки на территории Крыма. В апреле 2026 года его освободили благодаря обмену заключенными на границе Польши и Белоруссии.