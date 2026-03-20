Ученый Москалев рассказал, что во время сна мозг упорядочивает память и выводит продукты распада

Мозг во сне частично занимается «санитарной уборкой», то есть выведением некоторых продуктов обмена, включая белок бета-амилоид, связанный с развитием болезни Альцгеймера. Об этом рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

В журнале Nature Communications 2026 года было опубликовано исследование, которое показало, что нормальный сон усиливает ночное выведение бета-амилоида и тау-белков из мозга в плазму крови по сравнению с лишением сна. Эта активность связывалась с признаками медленной фазы сна, отметили «Известия».

Кроме того, во время сна мозг «перекладывает» и упорядочивает память. Новые следы опыта сначала сильнее зависят от гиппокампа, а затем во сне постепенно встраиваются в кору больших полушарий. Этот процесс связывают с медленным, особенно глубоким сном, добавил ученый.