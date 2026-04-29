Medical Xpress: пищевой краситель тартразин может негативно влиять на кишечник

Желтый краситель тартразин, широко применяемый в пищевой промышленности, способен нарушать баланс бактерий в кишечнике и вызывать воспалительные процессы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на публикацию Medical Xpress.

Тартразин, также известный как Yellow 5, придает продуктам лимонно-желтый оттенок. Его активно добавляют в газированные напитки, чипсы, жевательную резинку, соусы, горчицу и десерты. Международные агентства по безопасности пищевых продуктов считают добавку безвредной при соблюдении «допустимой суточной нормы», однако исследования показывают другие результаты.

Ученые провели эксперимент на молодых крысах. У самцов, получавших разрешенную дозировку красителя, увеличилось число бактерий, связанных с вялотекущим воспалением, и они набирали вес медленнее, чем ожидалось. У самок состав микробиома также изменился: одни группы бактерий увеличились в численности, а другие сократились, что привело к снижению микробного разнообразия.

«Любое значительное изменение установленного микробного баланса в раннем возрасте, особенно при "безопасных" уровнях потребления, заслуживает внимания», заявил ведущий автор исследования Али Доган Дурсун.

Ученый подчеркнул, что тартразин способен существенно влиять на микробиоту и показатели физического роста даже в тех дозах, которые нынешние регулирующие органы считают допустимыми.