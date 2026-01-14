Medical Xpress: перфекционизм в сочетании со спортом может повышать зависимость от физических упражнений

Международная группа ученых выяснила, что перфекционизм в сочетании с занятиями спортом может повышать риск развития зависимости от физических упражнений. Об этом 12 января сообщил журнал Medical Xpress .

В исследовании приняли участие более тысячи молодых людей в возрасте около 25 лет, среди которых 65% составили мужчины. Участники — как спортсмены, так и неатлеты — отвечали на вопросы об их привычках к физической активности, личностных особенностях и мотивации, написали «Известия».

Для анализа данных ученые использовали методы искусственного интеллекта, способные выявлять сложные взаимосвязи между психологическими и поведенческими факторами.

«Мы знаем, что физические упражнения важны для здоровья, но когда они становятся навязчивыми, это может иметь серьезные физические, психологические и социальные последствия», — пояснил научный сотрудник отдела фармакологии, педиатрии и органической химии имени Рамона-и-Кахаля Томас Зандонай.

Согласно результатам, самым сильным фактором, способствующим развитию зависимости от тренировок, оказался перфекционизм. Также важными предикторами стали стремление к снижению веса, набору мышечной массы и высокая интенсивность занятий спортом. Эти закономерности характерны как для профессиональных, так и для любительских спортсменов, хотя признаки риска чаще встречаются среди любителей.