Medical Xpress: многие мужчины не замечают нарушения сна

Ученые выявили парадокс в оценке качества сна между мужчинами и женщинами. Представительницы прекрасного пола чаще жалуются на проблемы со сном, объективно они спят лучше. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress .

Результаты показали, что женщины просыпались ночью реже, проводили меньше времени в поверхностном сне первой стадии, дольше находились в глубоком сне третьей стадии и в целом спали дольше мужчин. Однако их субъективные оценки были хуже.

Мужчины же занижали число ночных пробуждений на 72%, в то время как у женщин этот показатель составлял 37%. После исключения из выборки мужчин с короткими ночными пробуждениями различие в субъективной оценке качества сна между полами исчезло.