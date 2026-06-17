Medical Xpress: многие мужчины не замечают нарушения сна
Ученые выявили парадокс в оценке качества сна между мужчинами и женщинами. Представительницы прекрасного пола чаще жалуются на проблемы со сном, объективно они спят лучше. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Medical Xpress.
Результаты показали, что женщины просыпались ночью реже, проводили меньше времени в поверхностном сне первой стадии, дольше находились в глубоком сне третьей стадии и в целом спали дольше мужчин. Однако их субъективные оценки были хуже.
Мужчины же занижали число ночных пробуждений на 72%, в то время как у женщин этот показатель составлял 37%. После исключения из выборки мужчин с короткими ночными пробуждениями различие в субъективной оценке качества сна между полами исчезло.