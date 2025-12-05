Согласно исследованию, опубликованному в журнале Medical Xpress, люди с диабетом обоих типов подвержены повышенному риску внезапной сердечной смерти, особенно в молодом возрасте. Об этом написали «Известия» .

Изучив свидетельства о смерти, данные госпиталей и результаты вскрытий, исследователи выявили, что среди 54 028 зарегистрированных смертей 6 862 случая были связаны с внезапной сердечной смертью.

Анализируя группы людей с диабетом I и II типов, ученые обнаружили, что риск внезапной сердечной смерти у диабетиков I типа выше в 3,7 раза, а у диабетиков II типа — в 6,5 раза по сравнению с населением в целом. У людей младше 50 лет этот риск увеличивается до семи раз.

Исследование также показало, что средняя продолжительность жизни у людей с диабетом I типа короче на 14,2 года, а у диабетиков II типа — на 7,9 года. Внезапная сердечная смерть сокращает жизнь на 3,4 года у диабетиков I типа и на 2,7 года у диабетиков II типа.